Lutte contre l’isolement des personnes âgées sur la commune de Fragnes-la-Loyère

Jeudi 7 janvier après-midi sur la commune de Fragnes-la-Loyère se déroulait une action de lutte contre l’isolement des personnes âgées afin de combattre la période morose dans laquelle nous nous trouvons. Cet événement a été mis en place à destination plus particulièrement des séniors coupées de liens sociaux et pour certains coupés de leurs proches durant les fêtes.

Aussi, afin de réagir contre l’isolement de ces personnes âgées, le CCAS de Fragnes-la-Loyère avait fait le choix d’inviter des artistes dans les rues du village et de proposer un spectacle joué par la compagnie ‘Mille et un Chemins’ d’Anne Prost Cossio. Cette dernière, accompagnée de deux musiciens, est venue chanter et raconter des histoires mises en musique sous les fenêtres et parfois sur les balcons des habitants.

Cette opération a été menée par le CCAS suite à la distribution des colis de Noël où ils avaient constaté le besoin d’un lien social de ces personnes âgées isolées, constatant chez eux une grande lassitude, une morosité ambiante et le besoin de se retrouver lors d’un événement festif.

Cette action a connu un franc succès et a permis d’amener de la chaleur humaine aux frâlois et a permis également à la culture de s’exprimer car elle est bien plus qu’essentielle, elle est vitale !

