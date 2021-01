La Côte d'Or passe en couvre-feu dès 18h à partir de dimanche

Face à l'augmentation régulière de l’épidémie dans le département de la Côte-d'Or, Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, a décidé d'instaurer un couvre-feu à partir de 18 heures dans toutes les communes du département, du dimanche 10 janvier 2021 au dimanche 24 janvier 2021.

Pourquoi la Côte-d'Or est-elle concernée par l’extension du couvre-feu ?

Le taux d'incidence de l'épidémie dans le département s'élève à 218,4 pour 100 000 habitants au sein de la population générale et 239,2 pour 100 000 habitants parmi les plus de 65 ans. Il excède dans les deux cas le seuil de 200 fixé par le Gouvernement pour envisager l'anticipation du couvre-feu à 18h.

Par ailleurs, le taux d’occupation des lits de réanimation en Bourgogne-Franche-Comté est de 87,88 %, un taux largement supérieur à la moyenne nationale. La tension hospitalière reste donc forte.

Cette mesure est donc indispensable pour lutter l'intensification de notre dynamique épidémique, de même que la politique de vaccination déployée à destination des résidents d'EHPAD, des personnels de plus de 65 ans (ou présentant des comorbidités) et, dès le 18 janvier, des personnes de plus de 75 ans vivant à domicile.

Quels sont les changements à partir du dimanche 10 janvier en Côte-d'Or ?

Le couvre-feu est avancé à 18h au lieu de 20h.

Les commerces, établissements de services à la personne et assimilés devront fermer à partir de 18h. La vente à emporter cessera à 18h mais la livraison à domicile restera possible pour les restaurateurs.

Les dérogations en vigueur avant le dimanche 10 janvier le resteront pour ce nouveau couvre- feu. Il faudra toujours se munir d’une attestation, téléchargeable sur le site du Gouvernement.