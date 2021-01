AVIS DE DECES - Madame Lucette COLAS née PETITJEAN

BRUAILLES, CRISSEY, GIVRY, SAINT-DENIS-LÈS-BOURG



Gérard, son époux ;

Michel et Axelle, son fils

et sa belle-fille ;

Mélanie et Amandine,

ses petites-filles ;

Jacques et Michèle Petitjean, son frère

et sa belle-sœur ;

Marcel son beau-frère ;

Georgette sa belle-sœur,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucette COLAS

née PETITJEAN

survenu à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 12 janvier 2021, en l'église de Bruailles, suivies de l'inhumation au cimetière de Saillenard.

Mme Colas repose au centre funéraire Rolet à Louhans.