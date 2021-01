La ville de Sevrey apporte sa contribution au Téléthon

Hier, samedi 9 janvier, Laurent Deneaux, maire de Sevrey, a remis les sommes collectées au profit du Téléthon. Le contexte sanitaire difficile ne fera pas plier la solidarité des Sevrotins !

Le comité était restreint hier, à 16 h, dans la salle du conseil de la mairie de Sevrey, mais chacun tenait à clore l’édition 2020 du Téléthon par un geste solidaire.

Pour remettre les chèques à l’association nationale AFM-Téléthon, Laurent Deneaux, maire de Sevrey, était accompagné du président du comité des fêtes « Sevrey Animations » et de sa trésorière, de l’adjoint en charge du CCAS et de la présidente de l’association « Les loustics de Sevrey », Magali Hornez.

Responsable de la coordination Téléthon de la Saône-et-Loire Est, Michel Camus a donc reçu un montant total de 1 712 € pour l’AFM-Téléthon. Des fonds collectés d’une part à l’occasion de 163 repas achetés par les Sevrotins pour un total de 1 642 €, auxquels s’ajoutent 70 € de participation de l’association « Les loustics de Sevrey » lors de leur vente de sapins.

Monsieur Camus a remercié chaleureusement tous les Sevrotins pour leur belle mobilisation, malgré un contexte sanitaire difficile. Et, pour rappeler le rôle crucial de ces dons, il a évoqué les avancées de la recherche sur les maladies génétiques, rares et invalidantes et les premiers traitements à venir.

Laurent Deneaux, de son côté, a tenu à saluer les bénévoles pour leur engagement sans faille et leur esprit de solidarité.

Le saviez-vous ? Téléthon, contraction des mots « marathon » et « télévision » a pour but de récolter de l’argent afin d’aider à financer la recherche sur les maladies rares. L’AFM-Téléthon, association de parents et de malades, est à l’origine de sa création, en 1987.

