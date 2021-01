Le bien-être animal contre l'errance ou l'abandon : un bilan très positif en un an seulement !

La nuit, tous les chats sont gris ! Pourtant, à l'Association « Les Etoiles Félines », chacun a sa propre histoire vécue et une chance d'être soigné ou adopté. Grâce au dévouement d'une équipe de bénévoles, 233 félins ont été pris en charge en 2020, 15 adultes adoptés, et 166 chatons ont pu passer leur premier Noël en famille. Occasionnellement, d'autres petits pensionnaires ont pu aussi être recueillis et soignés, un moyen duc, un bébé écureuil, deux perruches pour ne citer que ceux-là...Au total 23676 € de frais de vétérinaire ont été engagés pour leur venir en aide à tous !

Il y a tout juste un an que naissait cette généreuse initiative.

Toutes deux bénévoles, Alexandra Vyncke, présidente et trésorière, et Elodie Pallot, secrétaire et animatrice de la page Facebook, se donnent à fond pour leurs protégés, en plus de leur profession. « Nous avons toujours sauvé des animaux, notamment des chats, donc l'idée de l'association nous est venue tout naturellement ». Plusieurs vétérinaires sur Sennecey, Tournus Chalon, St Rémy et même des spécialistes en ophtalmologie sur Dijon et Lyon se sont engagés en partenariat.

Depuis un an, les interventions de sauvetage se multiplient.

Par exemple sur un terrain vague de Cuisery, une quarantaine de chats végètent misérablement et se reproduisent au milieu des bennes à ordures. A ce jour, une trentaine d'animaux ont déjà été capturés dans des trappes afin de pouvoir être identifiés et bénéficier de soins et de stérilisation. Une demande de subvention a également été déposée en mairie afin de pouvoir compléter les frais engagés, même si 700 € ont déjà été réglés par l'association.

Sur Sennecey-le-Grand, un terrain a été aménagé dernièrement pour accueillir les réfugiés.

Il s'agit bien là d'organiser un espace de vie pour certains matous en liberté, trop sauvages pour être adoptés. Le petit chalet en cours de construction, leur promet un abri douillet et sécurisant pour dormir au sec . D'autres, plus sociables sont pris en charge dans des familles d'accueil en attente d'une adoption pour la vie !

De nombreuses actions pour récolter des fonds sont organisées régulièrement.

Tombolas, ventes de petits accessoires ont permis de renflouer les caisses en plus des dons. Les magasins Auchan et Leclerc de Lux accueillent parfois des stands de vente de brioches. Mais « les projets tels que les ventes en grand surface pour 2021 semblent compliqués à mettre en place en raison de la crise sanitaire » précise Elodie.

En cette période complexe pour les humains, les animaux ont aussi leur lot de misère. Ainsi pour ceux qui souffrent, en manque d'affection, de nourriture, ou de soins, il faudra bien-sûr en 2021 continuer à « rallumer les étoiles ». C'est pourquoi nous leur souhaitons une année encore meilleure, de dons et d'adoptions !

Chantal Gourat

Page Facebook : Association Les Etoiles Félines Protection animale 71

e-mail : [email protected]

0650271517