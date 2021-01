CORONAVIRUS - Les + de 75 ans peuvent prendre rendez-vous dès ce jeudi pour la vaccination

Trois plateformes bien connues lors de vos prises de rendez-vous médicaux habituels sont mobilisés, afin d'accélérer la vaccination sur les plus de 75 ans.

Doctolib, Keldoc et Maiia sont les trois plateformes par lesquelles vous pourrez passer dès ce jeudi 14 janvier afin de prendre rendez-vous en vue de votre vaccination contre la COVID. Les rendez-vous seront formalisés aussitôt et en fonction des disponibilités et des vaccins à disposition dans votre secteur, vous recevrez une notification par mail et par SMS. Priorité est donnée aux plus de 75 ans compte tenu de la priorité donnée aux personnes âgées face à la pandémie.

L.G