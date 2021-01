Nouveau Conseil de défense ce mercredi.. et déjà la piste de l'extension du couvre-feu circule

En attendant la traditionnelle conférence de presse du 1er Ministre ce jeudi, les scénarios vont bon train face à la COVID19.

Nouveau Conseil de Défense ce mercredi matin et face à des chiffres sanitaires qui ont de la peine à baisser, et surtout face à des mesures de plus en plus draconiennes chez nos voisins Européens, l'heure est à ne pas baisser les efforts en France, au risque de perdre ce qui a été engrangé jusque là et de générer une situation encore plus compliquée demain.

La piste de l'extension du couvre-feu à 18h semble avoir la bénédiction des autorités politiques et sanitaires. Une situation qui ne devrait pas générer de changement en Saône et Loire.

Autre piste sur laquelle le gouvernement travaille, est celle d'un renforcement d'un restriction le week-end avec l'idée de confiner ou encore celle de travailler à la suspension des cantines scolaires, facteur de risque. Un scénario qui n'a pas les faveurs des autorités du pays au regard du risque social que cela pourrait entraîner.

A suivre.

L.G