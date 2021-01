Le rebond de l'emploi salarié au troisième trimestre 2020 n'a pas effacé les effets du confinement du printemps en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué

L’emploi dans les services non marchands et la construction progresse également mais à un rythme moins soutenu (+ 0,8 %). À l’inverse, l’industrie continue à perdre des emplois ce trimestre.Au niveau national, l’emploi industriel se stabilise. La hausse dans l’intérim et les services marchands hors intérim est plus faible ce trimestre, respectivement + 1,6 % et + 22,8 %. La construction et les services non marchands, quant à eux, connaissent une croissance plus forte de leur emploi, respectivement + 1,3 et + 1,4 %.La reprise de l’emploi est notable dans les services aux ménages (+ 3,7 %) et l’hébergement-restauration (+ 5,8 %). La saison estivale, durant laquelle les Français étaient autorisés à se déplacer sans restriction, a permis à l’hébergement-restauration de renouer avec la croissance.Les secteurs des services immobiliers et des services aux entreprises suivent la même tendance. Sur un an, ce dernier est le seul avec la construction à connaître une hausse de ses effectifs. L’industrie agroalimentaire parvient à légèrement augmenter ses effectifs (+ 0,3 %), ce trimestre mais reste en baisse sur un an.L’emploi augmente dans l’ensemble des départements de la région (figure 3). Le Doubs bénéficie de la plus importante hausse en volume, avec 3 300 emplois supplémentaires, et le Territoire de Belfort la plus forte en pourcentage, + 2,2 %.Dans tous les départements, cette hausse est portée majoritairement par celle de l’emploi intérimaire, comprise entre 19,2 % dans la Nièvre et 53 % dans le Doubs.De même, les effectifs dans les services marchands hors intérim, qui représentent un quart de l’emploi régional, renouent avec la croissance dans toute la région. L’emploi dans la construction se redresse dans tous les départements excepté dans le Territoire de Belfort où il baisse de 0,9 %.À l’inverse, l’industrie et le commerce perdent des emplois quasiment partout, signe que la reprise passe avant tout dans ces secteurs par l’embauche d’intérimaires.Ce trimestre, l’emploi intérimaire augmente fortement. Cette progression ne permet pas encore de retrouver le niveau d’avant crise. Les effectifs intérimaires de la région restent ainsi 13 % en dessous de leur niveau de fin 2019.Dans la région, l’emploi intérimaire progresse dans tous les secteurs et plus particulièrement dans le tertiaire non marchand (+ 79 %). Tous les pans de l’industrie augmentent leurs embauches d’intérimaires, notamment la fabrication de matériel de transports (+ 79 %). Au sein du tertiaire marchand, le secteur de l’hébergement-restauration double ses effectifs d’intérimaires grâce, notamment, aux départs en vacances d’été.