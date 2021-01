La fibre optique poursuit son déploiement en Saône et Loire et arrive à Paray le Monial

Covage annonce le déploiement des premières prises raccordables dans la commune de Paray-le-Monial, sur le réseau fibre optique de Saône-et-Loire.

Ces déploiements interviennent à peine plus d’un an après la signature de la Convention entre l’Etat, le Département de Saône-et-Loire et Covage pour le déploiement FTTH (la fibre à la maison) en zone AMEL1. Le réseau fibre équipera 250 communes et couvrira 100 000 logements d’ici à 2023.

L’investissement et la mobilisation des équipes de Covage portent donc leurs fruits, puisqu’en parallèle des secteurs de Crèches-sur-Saône, Gueugnon, Cuisery et Digoin, la commune de Paray-le-Monial voit également ses premiers logements rendus raccordables à la fibre.

Cette réalisation s’est matérialisée par l’inauguration d’une armoire de rue, ce jour, en présence d’Olivier Dépret, directeur de Covage Saône-et-Loire, de Jean-Marc Nesme, maire de Paray-le-Monial, d’André Accary, président du Département de Saône-et-Loire et de Dominique Lanoiselet, présidente de l’OPAC Saône-et-Loire. Aujourd’hui la moitié des logements qui dépendent de ce sous-répartiteur optique, soit 244 foyers, sont raccordables à la fibre, dont 206 logements HLM La Villeneuve. A terme 6 600 foyers seront raccordables dans la commune, dont la moitié d’ici à la fin de l’année.

« Le déploiement des premières prises raccordables dans la commune de Paray-le-Monial illustre la mobilisation des équipes Covage au niveau local afin de permettre aux habitants de bénéficier des avantages de la fibre » explique Olivier Dépret. « Ce dynamisme est d’autant plus important dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, alors que l’accès à la fibre devient un enjeu encore plus crucial pour l’économie, l’éducation et le confort des usagers. »

"Avec la fibre, Paray-le-Monial entre dans l'ère numérique moderne" ajoute Jean-Marc Nesme.

« L’Opac Saône-et-Loire se réjouit de pouvoir contribuer au déploiement du THD en facilitant l’accès à ses logements collectifs conformément à la convention signée avec Covage. C’est ainsi l’occasion d’apporter un nouveau service à nos locataires. L’accès au numérique est un enjeu de société dans lequel notre office est très engagé via Déclic’ Opac en faveur de l’inclusion numérique. » se félicite Dominique Lanoiselet.

« Suite à l’initiative prise par le Département de Saône-et-Loire pour accélérer la couverture numérique du territoire, une convention a été signée en septembre 2019 avec Covage qui s’est engagé à construire le réseau dans l’ensemble des 250 communes situées en zone AMEL. C’est une grande satisfaction que de voir le déploiement de la fibre s’opérer dans toutes les zones (AMEL, RIP, AMII) du territoire pour atteindre le 100% fibre d’ici à 2023. Le nombre de prises en études, en travaux, de prises construites et raccordables, conforte aujourd’hui notre vision optimiste » se félicite André Accary.