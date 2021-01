Le centre de vaccination de Chalon sur Saône ouvre ce lundi matin....

Les explications d'info-chalon.com

Alain Gaudray, Vice-Président du Grand Chalon en charge des questions de santé a présenté le dispositif de vaccination qui accueillera les Chalonnais, âgés de 75 ans et plus, à partir de ce lundi 18 janvier. Une présentation en présence de Bruno Legourd, adjoint au maire de Chalon sur Saône et ancien directeur de l'Hôpital William Morey et de Jean-Jacques Boyer, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône.

Une réactivité après les annonces gouvernementales

Les élus locaux ont tenu à saluer la mobilisation des services de la ville de Chalon et du Grand Chalon, pour faire en sorte que tout soit opérationnel dès ce lundi.

Pour rappel, le centre de vaccination est ouvert exclusivement sur rendez-vous préalable ! Pas la peine de vous présenter à la salle Marcel Sembat si vous ne disposez pas de rendez-vous !

Tout un protocole de sécurité a été mis en place avec notamment la prise de température à l'entrée, avant même d'accéder au site de vaccination. Toute personne présentant de la fièvre se verra refuser l'accès au site.

Une fois passé la prise de température, vous devrez remplir un petit questionnaire de 4 à 5 questions avant de vous entretenir avec un médecin. Un entretien qui visera notamment à déterminer les risques allergiques. Risques qui détermineront ou pas l'accès à la vaccination.

A l'issue de l'entretien médical, des infirmiers vous injecteront le vaccin (Pzifer en l'occurence). A l'issue de l'injection, vous devrez patienter encore quelques minutes, afin de constater si vous réagissez correctement au vaccin. En cas de forte réaction ou de choc anaphylactique, une cellule spécifique est présente sur place avec personnel médical, Croix Rouge et même des sapeurs-pompiers.

Un site sécurisé 24h/24

Compte tenu de l'importance stratégique du centre de vaccination, la ville de Chalon sur Saône, le Grand Chalon et l'Etat assurent la sécurisation maximale du centre avec une présence 24h sur 24 et 7j/7. Le site de la salle Marcel Sembat étant ravitaillé à raison de deux gois par semaine en vaccin. Un groupe électrogène a même été prévu en cas de coupure d'électricit, afin de sécuriser au maximum les vaccins.

Ce sont deux lignes de vaccination qui sont ouvertes avec l'idée d'en ouvrir à terme une troisième. Il est question de vacciner dans un premier temps 100 personnes par jour selon les prévisions.

En terme de stationnement, et compte tenu qu'on s'adresse à un public âgé, toutes les places de stationnement situées devant la salle Marcel Sembat seront réservées exclusivement au public dédié. Les automobilistes habitués à stationner dans le secteur sont d'ores et déjà priés de trouver des places ailleurs.

