Le portail famille de la ville de Chalon s'adapte aux nouveaux usages de connexion

La version présentée en 2017 s'étant très vite rendue obsolète, la ville de Chalon a présenté cette semaine une version mobile, bien plus adaptée aux usages modernes.

Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône et Amelle Deschamps, adjointe au maire, ont dévoilé les contours du nouveau portail municipal dédié aux familles chalonnaises. Une nouveauté qui fait la part belle aux usages mobiles. En 2017, la version présentée à l'époque se contentait que d'une version fixe et occultait les usages mobiles. C'est désormais rectifié pour les utilisateurs des services périscolaires, restauration, accueils de loisirs, petite enfance, activités des Maisons de Quartier.

Les familles ont pu ainsi bénéficier d’un compte personnalisé sécurisé sur lequel elles ont pu :

• gérer les informations de leur compte (coordonnées, pièces justificatives…)

• s’inscrire et réserver aux différentes activités

• consulter et payer leurs factures en ligne.

Les familles étaient de plus en plus demandeuses de démarches administratives dématérialisées ; ce portail s’est inscrit dans une logique de modernisation des services visant à offrir plus d’autonomie aux familles en facilitant leur quotidien administratif de chez elles 24h/24, 7j/7. A ce jour, le taux d’utilisation du Portail Famille par les usagers est de 64 %.

Cette application mobile est accessible depuis ce mercredi pour l’ensemble des familles utilisatrices du portail.

Un SMS sera envoyé aux familles leur permettant d’accéder à cette application grâce à un lien de connexion. Les familles découvriront ainsi toutes les modalités d’utilisation du portail famille.

Pour faciliter la première connexion, les familles pourront être accompagnées :

- par les services concernés et formés à cet usage (Maison de Quartier, Pôle Jeunesse, Maison de la Famille, Service de la Vie Scolaire)

- à travers des vidéos (tutoriels) montrant les différentes étapes de configuration de leur compte.