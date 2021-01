Les rues piétonnes de Chalon-sur-Saône loin d’être bondées pour le premier jour des soldes

Le photoreportage info-chalon.com

Info-chalon était dans les rues piétonnes de Chalon-sur-Saône ce mercredi 20 janvier aux alentours de 15 heures 30, pour le premier jour des soldes, pour constater qu’il n’y avait pas foule dans les rues comme dans les magasins.

Espérons que ce weekend la population chalonnaise et grand chalonnaise sera plus nombreuse car les commerçants ont vraiment joué le jeu avec des remises dans certains magasins allant de 30 à 50 % et d’autres de 50 à 80%.

C’est donc le moment de profiter de belles affaires !

Rue au change,

Rue du Chatelet,

Grande Rue,

Rue aux fèvres

J.P.B