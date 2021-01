AVIS DE DECES - Madame Aline TALMARD née RENAUD

MELLECEY



Gilbert Talmard, son époux ;

Cathia Talmard et Sébastien,

Pauline et Benoît Laborde-Talmard,

ses filles et leurs conjoints ;

Emma, Hugo, Noé et Lylie, ses petits-enfants ;

Jean-Jacques, André, Evelyne, Mylène, Sylvie (†) et Sandrine,

ses frères et sœurs ;

ses neveux et nièces ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Aline TALMARD

née RENAUD

survenu le 10 janvier 2021 à l'âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 23

janvier 2021, à dix heures, en l'église de Mellecey.

La famille rappelle en son souvenir, la mémoire de son fils

Matthieu