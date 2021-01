La CAF de Saône et Loire finance des masques transparents pour les crèches et les Maisons d’assistants maternels

"Cette mesure répond à l’invitation d’Oliver Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, et d’Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles, de financer, à titre exceptionnel et unique, l’acquisition de ces masques pour chaque professionnel en contact des jeunes enfants pour lesquels le port du masque est obligatoire en permanence : crèches, micro-crèches, maisons d’assistants maternels.

Elle répond également à l’inquiétude de parents et de professionnels de la petite enfance sur les conséquences du port du masque obligatoire sur le développement des enfants" ont rappelé Cécile Aladame, Directrice de la CAF de Saône et Loire et Michel Bissardon, Vice-Président du Conseil d'administration de la CAF, en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon.