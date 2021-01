L'OMS vient contredire le Ministre de la Santé Olivier Véran et assure que les masques en tissu sont efficaces même contre les variants

Décidément quand ça ne veut pas... ça ne veut pas.

Entre les propos d'Olivier Véran et le gouvernement français considérant que les masques en tissu artisanaux n'étaient pas efficaces et qu'il fallait utiliser des masques chirurgicaux, énième rebondissement... cette fois-ci du côté de l'OMS. "Les masques en tissu, non chirurgicaux, peuvent être utilisés par toutes les personnes âgées de moins de 60 ans qui ne présentent pas des problèmes de santé particuliers", a souligné la responsable de la gestion de la pandémie à l'Organisation mondiale de la santé, Maria Van Kerkhove, et y compris face aux différents variants. Des propos qui viennent en totale contradiction avec ceux tenus quelques heures plus tôt par Olivier Véran.

C'est dire qu'en terme de coordination pédagogique, nous sommes véritablement à la pointe...

L.G