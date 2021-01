AVIS DE DECES - Monsieur Georges CRETIN

SAVIGNY-SUR-SEILLE, CRISSEY, OUROUX-SUR-SAÔNE



Ses enfants, Serge et Pascal;

Luisa, sa belle-fille ; Laurent, Marianne, Stéphanie, Mickaël, Cindy, Océane et Ophélie, ses petits-enfants ;

Soan, Evann, Julian, Léna, Nélia, Justine, Emy et Jade, ses arrière-petits-enfants, vous font part du décès de

Georges CRETIN



survenu à l'âge de 94 ans. La céremonie sera célébrée lundi 25 janvier en l'église de Savigny à quinze heures dans le respect des consignes sanitaires actuelles. Fleurs naturelles uniquement. La famille remercie l'EHPAD de la providence de Charette-varennes.