Collecte de sang ce mercredi 27 janvier au Clos Bourguignon

L’Association pour le don de sang bénévole de Chalon organise sa première collecte 2021 ce mercredi 27 janvier au Clos Bourguignon.

En cette période de l’année les stocks de sang sont toujours faibles, et 2021 ne déroge pas à ce constat. C’est pourquoi la mobilisation de tous est indispensable pour répondre aux besoins des malades. L’Etablissement Français du Sang (EFS) de Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec l’Association pour le don de sang bénévole de Chalon, vous convie à venir donner votre sang mercredi 27 janvier, de 15h 30 à 19 h 30, au Clos Bourguignon, situé 12 avenue Monnot à Chalon.

Une heure, c’est le temps qu’il faut pour un don de sang, depuis l’accueil jusqu’à la pause réparatrice, en passant par l’entretien préalable et le prélèvement qui dure généralement de 7 à 10 minutes. Rappelons qu’il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, être muni d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.

Si vous souhaitez faire le geste qui sauve trois vies, dépêchez-vous de vous inscrire à l’adresse mail suivante : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Les donneurs avec rendez-vous seront prioritaires, les autres étant accueillis en fonction de l’affluence.

L’Etablissement Français du Sang de Bourgogne Franche-Comté et l’Association pour le don de sang bénévole de Chalon vous espèrent nombreux.

G.H.T.