L’IUT de Chalon invite les futurs bacheliers lors de mercredis après-midi pour découvrir ses formations et locaux.

Face à cette période plus que difficile, l’IUT de Chalon-sur-Saône ouvre ses portes à des groupes de 6 lycéens par après-midi et par formation, sur rendez-vous.

L'IUT de Chalon-sur-Saône invite les lycéens à une rencontre avec les enseignants, issus de la formation souhaitée, lors de plusieurs mercredis après-midi.

Le nouveau diplôme des IUT, le B.U.T (ex DUT) apporte son lot d’inquiétudes et il est important pour l’IUT de répondre à l’ensemble des interrogations des lycéens comme des parents de lycéens.

Les équipes se mobilisent durant le mois de février et mars afin d’accueillir dans les meilleures conditions sanitaires l’ensemble des lycéens. Les visites se feront par groupe de 6 élèves maximum, sur des créneaux de 2h et uniquement sur rendez-vous, dans le strict respect des mesures sanitaires.

Toutes les informations sur les modalités de ces mercredis se trouvent sur le site internet de l’IUT : https://iutchalon.u-bourgogne.fr/actualites/encart-g-iut/les-mercredis-rencontres-a-liut-2021.html

Il est possible, en attendant, de venir interagir avec l’IUT en live via micro, caméra, ou chat lors des JPO virtuelles impulsées par le Grand Chalon, du 29 au 30 janvier, de 10h à 18h. Le personnel enseignant et les étudiants de l’IUT seront présents sur le stand au Hall 3 du salon virtuel.

Inscriptions & renseignements : https://urlz.fr/eJ03

Également, découvrir l’IUT comme en vrai est désormais envisageable, et ce, même en virtuel :

Pour visiter l’IUT de Chalon-sur-Saône de chez soi : https://visions360.fr/iut/iut.html

Motivation et mobilisation pour l’avenir universitaire et professionnel de leurs futurs étudiants, sont les maîtres mots de l’IUT de Chalon-sur-Saône.