Compacteur électrique et nouvelles méthodes de travail à l'essai au service de propreté urbaine de Chalon sur Saône

Les agents du service propreté urbaine ont été mis à contribution ce jeudi matin.

Pour les chalonnais qui se lèvent de bonne heure, vous avez sans doute aperçu ce jeudi matin ce drôle d'engin arpenter les rues piétonnes. Le Goupil était à l'essai dans les rues de Chalon sur Saône afin de s'adapter aux nouvelles méthodes de collecte de déchets et surtout de diminuer l'impact sonore. Un enjeu de poids souligné par Gilles Platret. En attendant, les agents ont eu en main l'engin et ont pu constater par eux même les avantages et inconvénients de ce nouveau compacteur, made in France. Un compacteur 100 % électrique, qui permet de faire le tour de l'intégralité des corbeilles des rues piétonnes de Chalon sur Saône, sans même activer la presse hydraulique. Un confort tant pour les agents que pour les riverains. A l'image du Grand Chalon, le service de propreté urbaine s'adapte également aux nouvelles technologies du ramassage des déchets et surtout pour gagner en efficacité.

L.G