RULLY



Son épouse ;

ses trois enfants ;

sa belle-fille et ses gendres ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Adelino MIRANDA



survenu le 22 janvier 2021.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 30 janvier 2021 à 14h30 en l'église de Rully, suivie de son inhumation au cimetière de Rully.