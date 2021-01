AVIS DE DECES - Marie-Madeleine JACQUARD née REBOUILLAT dite "Daddy

CHÂTENOY-LE-ROYAL, BUXY, CHARNAY-LÈS-MÂCON, - PIERRE-DE-BRESSE, BOUHANS



Chantal, philippe, Etienne, Daniel, François et Marie-Christine, ses enfants et leurs conjoints ;

ses vingts petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous annoncer le décès de

Marie-Madeleine JACQUARD

née REBOUILLAT

dite "Daddy"

survenu le 21 janvier 2021.

Les cérémonies auront lieu le lundi 1 février, messe à quatorze heures en l'église de Châtenoy-Le-Royal et recueillement à seize heures au cimetière de Bouhans.

La famille rapppelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Daniel André JACQUARD



et de sa sœur



Odile



La famille remercie l'ensemble des personnels qui ont permis de rester à domicile et l'ensemble du personnel soignant.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.