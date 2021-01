La formation en alternance, elle en rêvait : la Mission locale l’a aidée à concrétiser son projet

Khadija REJEB a 24 ans, elle est sereine, voire heureuse : elle rêvait de reprendre ses études tout en travaillant pour garantir son indépendance financière. Grâce à l’accompagnement de la Mission locale du Chalonnais, elle a réussi.

Le bac en poche, Khadija commence à chercher du travail. Elle en trouvera, ça, oui, dans l’usine Daunat (entreprise alimentaire de sandwich, salades et burgers), chez Amazon, chez Orange B2S, plateforme téléphonique aujourd’hui appelée Comdata. Mais assez vite, elle réalise que ce n’est qu’une étape, qu’elle peut et veut mieux faire dans sa vie professionnelle : « Reprendre des études, voilà ce que je voulais. Je savais que le commerce m’attirait, mon expérience chez B2S m’avait plu. Mais il fallait les financer et j’avais déjà un loyer à payer et autres charges quotidiennes. »

La Mission locale du Chalonnais



En 2017 – elle a 21 ans –, elle frappe à la porte de la Mission locale du Chalonnais.

Les Missions locales sont spécialisées dans l’accompagnement vers l’emploi des jeunes de 16 et 25 ans, sortis du système scolaire. Leur action est fortement ancrée dans les territoires. Elles travaillent en partenariat avec des entreprises ou associations locales. Chaque jeune est accompagné par le même conseiller référent ; dans le cas de Khadija, c’est Madame Guilouchi qui la guidera tout au long de son parcours.

Toutes les questions sont là : quel métier m’intéresse ? Quels sont les secteurs locaux qui recrutent ? Guidée par sa conseillère, Khadija fera le point sur sa situation, ses atouts, ses envies et les besoins du territoire.

Comment répondre à une offre d’emploi ? Il n’est pas toujours simple d’avoir le bon CV pour candidater à une offre et il en va de même pour la lettre de motivation. Mon CV doit-il être original ou classique ? Comment décrocher un entretien et convaincre l’employeur ? La conseillère de la Mission locale du Chalonnais apportera ses conseils en méthodes et démarches. Autant de bagages supplémentaires pour le parcours de Khadija.

Remotivation : le DAQ (Dispositif Amont de la Qualification)



La recherche d’emploi n’est pas un long fleuve tranquille. En 2019, après 2 ans de recherches infructueuses, Khadija est prête à renoncer à son projet de reprise d’études. Sa conseillère va la remettre sur les rails et la remotiver. Elle l’oriente vers une remise à niveau gratuite : le DAQ (Dispositif Amont de la Qualification), la nouvelle offre régionale de formation de la région Bourgogne-Franche Comté à destination des personnes très éloignées de l’emploi. Ce sont 4 mois de formation complétée par 2 stages.

« J’ai fait le 1er stage dans les Ressources humaines parce que c’était dans la continuité de mon Bac ; l’autre stage, c’était en boutique, chez Orange. » Cette dernière expérience la renforce dans son envie de travailler dans le commerce.

L’alternance : reprendre les études et travailler en parallèle. Le rêve !



Pour débuter une formation dans l’alternance, il lui faut trouver un patron. Khadija passera un entretien chez Orange, avec tout l’espoir de réussir puisqu’elle a déjà fait un job à B2S. Grosse déception, mais il ne faut pas baisser les bras. Peu après, elle décroche un entretien chez le concurrent SFR : elle est acceptée !

« Actuellement, je suis donc en BTS MCO (Management commercial opérationnel, anciennement BTS MUC), à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Chalon et en parallèle, je travaille à la boutique SFR : c’est ce que je voulais, j’en suis très heureuse. Et surtout, je remercie Madame Guilouchi pour son accompagnement, son insistance et ses conseils. »

Par Nathalie DUNAND

Pour plus d’informations, site de la Mission locale du Chalonnais :Cliquez ICI