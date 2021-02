Marie-Guite Dufay apporte son soutien aux salariés de U-Shin

L’annonce de l’arrêt de la fabrication d’antivols et de verrous de voitures par le groupe U-Shin doit se traduire par une forte vague de licenciements sur le site de Nevers. Un plan social a été annoncé quelques jours avant Noël et plus de deux cents emplois sont menacés.