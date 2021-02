AVIS DE DECES - Madame Josette ATTANASIO née BOUTHRAY

CHALON-SUR-SAÔNE



Claude Attanasio,

son époux ;

Pascale et Paul,

Dominique et Chris,

ses filles et leurs conjoints ;

les familles Picard, Attanasio, ses belles-sœurs et beaux-frères ;

les familles Gonthier, Varraux, Ancelot, Boulard, Racine, ses cousins ;

Christiane Gillet, sa tante ;

ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Josette ATTANASIO

née BOUTHRAY

La cérémonie religieuse sera célébrée dans le respect des règles sanitaires actuelles, le 5 février 2021 à 14H30 en l'église du Sacré-Cœur.

La famille exprime sa gratitude à ses infirmières Stéphanie et Virginie, pour leur gentillesse et leur dévouement, ainsi qu'à toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.