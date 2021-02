Au volant d'une Mc Laren à plus de 200 km/h sur l'autoroute ... elle reste sur place

Petite surprise pour le peloton motorisé d'Aiton en Savoie.

L'automobiliste, même si à ce niveau là, il s'agit plus d'un pilote, a été flashé à plus de 200 km/h sur l'A43 par les gendarmes du peloton motorisé d'Aiton en Savoie. Bien mal lui en a pris... permis et véhicule ont été confisqués sur le champ. Un grand excès de vitesse qui n'est évidemment pas passé inaperçu.