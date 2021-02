Michel Swieton est le nouveau directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté

- De 2005 à 2007, il intègre le cabinet de Gérard Larcher, alors Ministre de l’emploi, du travail et de l’insertion des jeunes, en tant que conseiller technique et travaille sur différents dossiers d’envergure : la formation professionnelle des demandeurs d’emploi et plus largement des actifs, l’insertion des travailleurs handicapés ainsi que sur l’orientation et l’insertion des jeunes.- En 2007, il rejoint à nouveau l’ANPE où il est nommé Directeur départemental, puis Directeur territorial de Pôle emploi en Meurthe-et-Moselle jusqu’en 2011, date à laquelle il prend la tête de la Direction régionale Guadeloupe.- En 2013, il retourne en métropole pour devenir Directeur régional de Basse Normandie, pour ensuite reprendre un poste en Outre-Mer en 2015, en tant que Directeur régional de La Réunion.- Ce 1er février 2021, il devient donc Directeur régional Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté.« Dans le contexte de crise sanitaire et de ses multiples impacts, il s’agit pour nos équipes de continuer à soutenir les entreprises dans leurs projets de recrutement et d’accompagner les publics, en particulier les plus fragiles, vers le retour à l’emploi. Notre mobilisation se poursuivra pour contribuer à la réussite des dispositifs gouvernementaux, dans le cadre du plan France relance et des actions spécifiques en direction des jeunes demandeurs d’emploi. Je sais pouvoir compter sur l’engagement des équipes de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, que je remercie ici, mais aussi sur le fort investissement de tous les partenaires fortement engagés dans cette région, avec lesquels j’aurai plaisir à travailler ».