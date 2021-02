FETE FORAINE A CHALON - Gilles Platret s'est entretenu avec des forains ce mercredi

Selon des indiscrétions recueillies par info-chalon.com, la piste évoquée par la ville de Chalon sur Saône n'a pas forcément retenu un avis très favorable.

Après le coup de gueule de Gilles Platret à l'égard du Préfet de Saône et Loire, au sujet de la décision préfectorale de ne pas autoriser la fête foraine chalonnaise, dans le cadre du contexte sanitaire du moment, le maire de Chalon sur Saône a convié en mairie ce mercredi des représentants des forains. Selon les indiscrétions confiées à info-chalon.com, l'idée de la mairie étant de compter sur les forains pour soutenir sa démarche contre la décision préfectorale. A l'image de l'arrêté municipal pris il y a quelques mois, autorisant la réouverture des commerces d'hyper-centre, et vite dénoncé par la Préfecture se retranchant derrière le décret ministériel, Gilles Platret aurait laissé entendre une décision analogue auprès des forains. Un scénario auquel les forains ont affiché la décision gouvernementale.

L'idée de créer des îlots, disséminés dans la ville, pour éviter les regroupements, n'aurait pas non plus accueilli le franc soutien des professionnels forains, considérant que la fête foraine forme un tout, et que c'est ce tout qui constitue l'attractivité chalonnaise. Autre sujet qui met les forains sur le retrait, c'est bien sûr l'obligation du couvre-feu dès 18h et bien évidemment toutes les contraintes sanitaires qui entourent l'usage des manèges et autres.

L.G