Appel à la vigilance cambriolage sur la Côte Chalonnaise

Alors que le sud de l'agglomération est particulièrement touché depuis un mois et tout particulièrement les communes de Saint Loup de Varennes, Varennes le Grand et Lux, des cas sont également signalés du côté Côte Chalonnaise. Ce mercredi, un cambriolage a eu lieu à Mellecey et ce jeudi, c'est du côté de Mercurey que les gendarmes ont été déployés. Redoublez de prudence dans vos comportements et n'hésitez pas à composer le 17 pour signaler des comportements suspects.