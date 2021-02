Malgré l'alerte Météo France, aucune difficulté sur les routes de Saône et Loire ce vendredi matin

Le département a été placé en alerte orange à la neige et verglas jusqu'à 16H.

Pour le moment, aucun incident n'est à signaler sur les routes de Saône et Loire, et les chaussées sont propres. Alors que Météo France avait placé la Saône et Loire en alerte orange ce jeudi soir, l'épisode neigeux a glissé un peu plus au sud, épargnant notre département. Quelques flocons éparses pourraient tomber ici ou là d'ici les prochaines heures mais sans grande gravité. Prudence toutefois sur certains secteurs avec des plaques de verglas.