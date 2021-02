AVIS DE DECES - Madame Odette GAUDILLAT née CURAUT

CHALON-SUR-SAÔNE, VARENNES-LE-GRAND, ORMES



Claudette et Christian Guigon, sa fille et

son gendre ;

Céline et Christophe Martin, sa petite-fille et son époux ;

Louise et Paul Martin,

ses arrière-petits-enfants ;

Michel Bouillot, son compagnon ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de

Odette GAUDILLAT

née CURAUT

le 6 février 2021 dans sa 92e année.

Selon les dernières volontés de la défunte ses obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité familiale.

Odette repose désormais au cimetière d'Ormes auprès de son époux.

La famille rappelle à votre souvenir

Robert GAUDILLAT



son époux décédé en 2002.