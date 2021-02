AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse BRIEN née TRUCHOT

CHALON-SUR-SAÔNE, LONDRES, LA GACILLY



Yann et Kumi,

son fils et sa belle-fille ;

Cy,

son petit-fils ;

ses neveux et nièces ;

les familles Debray, Gillier, Truchot, Robert,

vous font part du décès de

Madame Marie-Thérèse BRIEN

née TRUCHOT

survenu le 1er février 2021 dans sa 93 ème année .

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 16 février 2021 à dix heures trente en l'église de Saint-Jean-des-Vignes , dans l'intimité familiale selon les restrictions sanitaires.

Ses cendres reposeront au cimetière à la Gacilly auprès de son époux

Joseph

décédé en 1971.

Nous rappelons à votre souvenir sa soeur

Jacqueline GILLIER

décédée en 2019.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.