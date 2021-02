Coronavirus : L’Allemagne ferme ses frontières

Du moins une partie ...

L'Allemagne a fermé dimanche certaines de ses frontières, avec la République tchèque et le Tyrol autrichien, pour tenter de contenir la propagation de Covid-19, suscitant les critiques de l’Union européenne et les protestations de Vienne. Ces restrictions ont été décidées en raison des craintes du gouvernement allemand d’une nouvelle vague de contamination au Covid-19 provenant des variants britannique et sud-africain du virus. La République tchèque, la Slovaquie et la région autrichienne du Tyrol sont considérées par Berlin comme zones à haut risque. Des contrôles aux frontières pourraient aussi être prochainement instaurés à la frontière avec la Moselle, département français où la circulation des variants est particulièrement active.