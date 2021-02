Une cage à dons vous attend à Varennes le Grand 

Reconvertir une grande cage à oiseaux pour qu’elle reçoive des dons en nature à destination des personnes en situation de précarité qui peuvent venir se servir

Quoi de plus naturel pour Sylvain et Carina Nivet pour qui la démarche a été une manière de faire du bénévolat en cette période ou la crise sanitaire a quelque peu bouleversée la mise en route de leur studio de tatouage ouvert depuis janvier 2020.

Ils ont « déniché » une cage à oiseaux et l’ont mise à disposition devant leur domicile situé au 69 rue de Mirande à Varennes le Grand. Une cage à oiseaux assez vaste pour recevoir des dons de celles et ceux qui le souhaitent, essentiellement en ce moment des dons de première nécessité dans cette période hivernale et surtout particulière avec la crise sanitaire.

Pour ceux et celles qui veulent donner, Il suffit d’ouvrir les portes de cette cage et de déposer des produits d’hygiène, mais aussi des produits alimentaires comme des oeufs ou des légumes frais ou encore des conserves, tout ce l’on pense qu’une autre personne peut avoir envie pour avoir un peu de confort moral et matériel. Un geste gratuit destiné à celles et ceux qui vivent dans la précarité lesquels viennent se servir en gardant bien évidemment un esprit de solidarité au regard d’autres pouvant en avoir besoin.

Il faut saluer cette initiative sur la commune de Varennes-le-Grand. Certes comme dit Carina : « Nous sommes un peu en retrait de la grande ville. Nous avons contacté la Paroisse du Bon Samaritain, souvent proche des personnes en difficulté, mais il est bon aussi de le faire savoir largement grâce à votre site info-chalon.com »

Que vous habitiez Varennes le Grand ou une autre commune, rien n’empêche de venir jusqu’au 69 rue de Mirande et vous arrêter devant « L’Art’Elier Tatoo Studio », pour déposer votre don afin d’aider à mieux vivre d’autres personnes. La cage est en bas des marches de la maison qui se situe presque à la sortie du village en direction d’Ouroux.

JC Reynaud