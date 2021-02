BASKET (Jeep Elite) : L'Elan Chalon annonce l'arrivée du pivot Martins Meiers (2,08 m)

Il remplacera Buckners.

Né le 30/03/1991 à Jumala (Lettonie), Martins Meiers est un poste 5 de 2,08m.

Il est repéré très tôt sur la scène internationale, avec notamment ses performances à l’occasion des Championnats d’Europe U18 de 2009 à Metz où il produit 12,9 points et 9,4 rebonds de moyenne en 8 rencontres.

Il démarre dans la foulée sa carrière professionnelle avec Ventspils où il évoluera jusqu’en 2013, avant d’aller pour la 1ère fois hors de son pays pour la saison 2013/2014 (6,4 points et 3,1 rebonds en 30 matchs de BBL).

Il rentre ensuite au pays d’abord à Ventspils puis 2 années à Riga. Auteur d’une excellente saison 2016/2017 (13,8 points et 5,4 rebonds en VTB League), il prend ensuite la direction de la Russie, expérience malheureuse au sein d'Unics Kazan, mais bien plus intéressante durant ses deux saisons à Krasnoyarsk.

Après une année mitigée sur le plan statistique à Buducnost Podgorica (6,6 points et 1,4rebonds en Eurocup), il s’était engagé pour cette saison à Astana.

Ironie du sort, il fait le chemin inverse d’Eric Buckner pour rejoindre l’Elan Chalon après la trêve internationale où il va disputer deux rencontres avec la Lettonie face à la Bulgarie, puis la Grèce le 22 février prochain. Marié, père de 2 enfants, Martins devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers le 25 février à Chalon.



Martins MEIERS en bref Né le 30/03/1991 à Jumala (Lettonie)- Pivot 2m08 Parcours :