CASTING FILM : "La chanson de Jérôme" cherche ses 160 acteurs et figurants

Mâcon, Cluny, Montceau-les-Mines, Chalon-sur-Saône.. Le réalisateur Olivier Bosson organise une série de castings en Saône-et-Loire entre le 27 février et le 13 mars pour son prochain film "La chanson de Jérôme".

Ce film s'inspire de l'histoire de Jérôme Laronze, cet éleveur de bovins qui, après de longs mois de conflit avec l'administration de l'élevage, s'est retrouvé pendant neuf jours en cavale en mai 2017, avant d'être finalement repéré et abattu par un gendarme. Le réalisateur Olivier Bosson veut reconstituer cette affaire en la jouant, Le film s'attachera à montrer comment une telle tragédie a pu se produire, comment on a pu passer d'une activité a priori paisible comme l'élevage bovin, à la traque mortelle d'un dangereux fugitif par les forces de l'ordre.

Accueilli en résidence par l'équipe du festival Ciné Pause à plusieurs reprises depuis 2018, Olivier Bosson a préparé son film en rencontrant de nombreux protagonistes et témoins de cette affaire. Il souhaite inscrire le film dans la réalité locale, travailler avec des acteurs non professionnels recrutés in situ, notamment des personnes du milieu agricole.

Pour les besoins du film, ce sont 160 acteurs et figurants qui seront recrutées pour incarner les différents personnages du film.

Le casting est ouvert à tous, avec ou sans expérience, à partir de 18 ans. On recherche particulièrement des personnes du milieu agricole, de 18 à 75 ans. Le tournage est prévu en plusieurs périodes d'abord fin juillet début août 2021, puis en février 2022, et mai 2022. Des répétitions seront organisées les week-end de juillet. Prévoir quelques séances de répétitions et une à trois demi journées de tournage pour la plupart des rôles. Attention : La participation est bénévole.

Le casting se fait sur rendez-vous, par email [email protected], en envoyant ses nom, prénom, âge, adresse et téléphone, et lieu et date de casting souhaité. En cas de confinement, une convocation pour entretien professionnel sera délivrée à chaque candidat ou candidate pour autoriser le déplacement.

Le film est produit par la Société des Apaches, en partenariat avec le festival CinéPause, avec le soutien du CNC, de la SCAM, de la SACEM, des régions Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Sortie prévue 2023.

plus d'infos : http://lachansondejerome.online.fr

Dates et lieux des castings

samedi 27 février de 13h à 17h30 Mâcon MJC Héritan 24, rue de l'Héritan Mâcon

dimanche 28 février de 13h à 17h30 Chalon/S. Théâtre du Grain de Sel, 46, grande rue

mardi 2 mars de 13h à 17h30 de 13h à 17h30 Mâcon MJC Héritan 24, rue de l'Héritan Mâcon

mercredi 3 mars de 13h à 17h30 Donzy-le-National, Mairie de Donzy

samedi 6 mars de 13h à 17h30 Montceau-les-M., Les Ateliers du Jour 56, quai Jules Chagot

dimanche 7 mars de 13h à 17h30 Donzy-le-National, Mairie de Donzy

lundi 8 mars de 13h à 17h30 Cluny Quai de la Gare

samedi 13 mars de 13h à 17h30 Lyon Locaux Motiv' 10 bis, rue Jangot Lyon 7

Samedi 23 janvier à Lyon 7e, Locaux Motiv 10 bis, rue Jangot de 14h à 18h