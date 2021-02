La brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône lance un appel à témoin pour retrouver Eva

L'adolescente a quitté son domicile de PONT DE VEYLE hier vers 17h30, et n'est pas rentrée depuis malgré les appels téléphoniques réitérés de sa mère.

Âgée de 15 ans, elle mesure 1,63m et est de corpulence moyenne. Elle a les cheveux blond mi-longs et serait vêtue d'un jean noir et d'une veste en cuir noir.