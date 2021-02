Vacances de février, les enfants et jeunes San Rémois ont bénéficié de belles activités.

Le service enfance/jeunesse de Saint Rémy a proposé de nombreuses activités aux enfants et jeunes ados pendant ces vacances d’hiver.

Pas toujours facile de trouver de l’occupation pendant les vacances pour nos enfants et ados avec toutes ces restrictions que nous imposent la crise sanitaire, pourtant dans nos communes les services en lien direct avec nos jeunes rivalisent d’ingéniosité pour mettre en place des activités.

Les animateurs et animatrices de l’espace loisirs l’Escale ont, durant ces deux semaines, organisé diverses activités tel que le Théâtre avec la compagnie ̏Les Totors˝, les ateliers scientifiques pour les petits, le planétarium mobile gonflable autonome qui sert à projeter des images et permet la vulgarisation des connaissances astronomiques, la découverte du hip-hop avec le chorégraphe Florian Chalumeau de la compagnie Flex Impact ou le padel sorte de tennis qui se joue uniquement en double sur un cours plus petit et fermé .

Un atelier cuisine était organisé par le service enfance en collaboration avec le restaurant scolaire. Brigitte Martin, adjointe en charge de l’enfance et la jeunesse et Martine Bonin responsable du centre social étaient venues assister à l’atelier. Les enfants, équipés comme des ̏pro˝, ont été reçus dans les cuisines du restaurant scolaire par Philippe Borges, nouveau chef de cuisine assisté de Louis Seveno, son second. Quelques ingrédients bien choisis les attendaient pour la confection de tartes aux pommes et de crêpes, mets très savoureux et très appréciés. Le chef et son second avaient préparé les bases mais pour bien réussir les tartes, les enfants ont commencé par peler les pommes, les découper, ils ont ensuite procédé au dressage avec les pommes et la compote avant de les passer en cuisson et le tour était joué. Pour la réalisation des crêpes, l’utilisation de crêpières pour la cuisson a permis aux enfants de surveiller, retourner les petites crêpes sans risque.

Après avoir mis ̏la main à la pâte˝, il était tout naturel de pouvoir déguster crêpes et tartes aux pommes en dessert et au goûter de ce jeudi. C’était un vrai atelier collaboratif entre le personnel du restaurant scolaire et les enfants qui s’est déroulé dans la bonne humeur et la bonne odeur (des desserts bien sûr) et comme dirait Guy de Maupassant : « À mon sens, la gourmandise n'est pas un péché mais plutôt une qualité. »

C.Cléaux