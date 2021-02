Châtenoy le Royal - Le centre de loisirs et l’ERJ participent au projet  ̏Origami for life˝  

Les colombes Châtenoyennes en origami confectionnées par les enfants du centre de loisirs de l’Arc en Ciel et de l’Espace Royal Jeunes vont prendre leur envol pour le palais de Tokyo à Paris.

Un projet solidaire artistique appelé ̏Origami for life˝ voit le jour en France ce début d’année 2021 initié par Charles Kaisin artiste belge en collaboration avec la Fondation Engie et le Palais de Tokyo. Il a pour but de soutenir le Samu Social de Paris dans ses actions en direction des plus démunis. L’idée est de confectionner des colombes en origami avec du papier recyclé (journaux, revues, pub….) et de les adresser au Palais de Tokyo à Paris ; pour chaque colombe la fondation Engie versera 1 € au Samu Social.

Un appel à contribution de chacun est lancé pour confectionner des colombes pour l’exposition d’une forêt géante d’origamis au Palais de Tokyo à Paris. Rapidement Châtenoy-le-Royal adhère à cette action, l’équipe du centre de loisirs accroche tout de suite au projet et le met en place. En plus d’être une œuvre de bienfaisance, le projet deviendra un atelier pédagogique pour les enfants du centre de loisirs et les ados de l’ERJ et tout sera fait pour adapter cet atelier en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Les enfants, encadrés par les 8 animateurs et animatrices, vont apprendre à découper, plier, replier, déployer les ailes, la tête et la queue des colombes. Grâce à leur dextérité, leur conscience et leur application c’est plus de 200 colombes qui vont naître pendant ces vacances de février et partir rejoindre les autres dans l’étonnante forêt suspendue installée au Palais de Tokyo.

Vincent Bergeret maire de la commune et Marie-Thérèse Boissot adjointe sont venus encourager les petits artistes à l’Arc en Ciel ce mercredi après-midi 17 février.

Comme beaucoup de salles de spectacles, de musées, le Palais de Tokyo est actuellement fermé. Ce sont des colombes porteuses d’espoir, celui de voir un jour proche le retour à la vie ̏normale˝. Elles portent sur leurs ailes, grâce aux équipes du Samu social de Paris, un peu de réconfort à ceux qui en ont le plus besoin, qui vivent dans la rue ou qui trop souvent ne mangent pas à leur faim.

Vous pouvez participer et envoyer vos colombes par la poste à : Palais de Tokyo, Origami For Life, 13, avenue du Président Wilson, 75116 Paris.

C Cléaux