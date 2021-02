La France insoumise Bourgogne-Franche-Comté appelle à rejoindre la manifestation du collectif SOS Forêt le 1er mars devant l'Assemblée nationale

Le projet de loi "Climat et résilience" sera examiné fin mars par l’Assemblée nationale. Ce texte était censé refléter les propositions de la Convention citoyenne, dont 90% sont compatibles avec le programme de la France insoumise, l'Avenir en commun.

Passés les discours grandiloquents du Président, les 149 propositions sont à ce point édulcorées que 100 organisations, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Conseil national de la transition écologique (CNTE) dénoncent l'insuffisance manifeste des mesures proposées pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Alors que le tribunal administratif de Paris vient de reconnaître l'État responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernement présente un projet de loi baudruche aux citoyen.ne.s dont les vies sont déjà ou seront dramatiquement bouleversées si des mesures sérieuses ne sont pas prises.

Jugez du sérieux : la forêt est un puits de carbone naturel, un outil contre le réchauffement climatique, et pourtant, elle est absente de ce texte. Il est urgent de sauvegarder ces écosystèmes dont la santé est gravement menacée. La région Bourgogne-Franche-Comté, l'une des plus boisées de France, est particulièrement frappée par les sécheresses répétées et la prolifération d'insectes ravageurs, comme le scolyte, bénéficiaire du réchauffement, qui ravage des massifs entiers d'épicéas.

Loin de protéger les forêts, la politique forestière de l'État aggrave leur destruction. Elle est déclinée dans notre région par un Contrat État-Région qui conforte la filière intensive, particulièrement en Morvan : les coupes rases se multiplient, ce qui ruine les sols et l'équilibre hydrologique, les nouvelles plantations sont essentiellement des monocultures alors qu'une forêt d'essences et d'âges variés permet une plus grande résistance au changement climatique, freine les épidémies, réduit la prolifération des insectes ravageurs, améliore la biodiversité et les paysages...

En formant une commission parlementaire citoyenne sur la forêt, dont les travaux ont permis dès cet été le dépôt d'une proposition de loi visant à limiter les coupes rases aux problèmes sanitaires avérés, la députée insoumise Mathilde Panot a permis que la question forestière soit portée au débat politique national. C'est également pour enquêter sur la gestion des forêts françaises que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu dans le Morvan en octobre 2020.