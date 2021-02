La commercialisation du spray nasal "COV-Defense" suspendue par l'Agence Nationale du Médicament

Le fameux Spray nasal conçu par Pharma & Beauty-Centrepharma devra encore attendre un peu. Sa commercialisation a été suspendue par l'Agence Nationale du Médicament qui considère ne pas avoir reçu tous les éléments concernant son efficacité et surtout la sécurité vis à vis des usagers. Le fabricant avait annoncé la commercialisation de ce spray le 1er mars en pharmacie et mi-mars en parapharmacie et pharmacie en ligne.