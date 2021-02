Continuez de manger libanais avec la société « Mezze Traiteur », présente sur les marchés et qui vous propose une livraison à domicile

Découvrez les saveurs orientales du Liban et de la Syrie et une cuisine méditerranéenne raffinée à souhait !

Installé sur les marchés du vendredi et du dimanche, face au 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, de nombreux chalonnais sont venus déjà commander à la société ‘Mezze traiteur’, des plats orientaux « fait maison » réalisés à base de produits frais et de qualité pour retrouver le goût et les saveurs des recettes traditionnelles libanaises et syriennes.

Ainsi vous avez pu découvrir des plats traditionnels tels que : Baba gannouj, fatouche, warak’enab, hommoss … (plats froids) et en plats chauds Batata harra, moussaka, fata’ir, kafta, Safiha… et de savoureux desserts.

La société ’Mezze Traiteur’ assure aussi une livraison à domicile sur Chalon-sur-Saône et les communes voisines à partir de commandes d’un montant de 30 euros.

Pour commander tel au 07 81 87 43 29

Publi-information