AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre COTTIN

RULLY



Géraldine et Stéphane,

Stéphane,

Delphine,

ses enfants et son gendre ;

Melvin et Erwan,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre COTTIN



survenu le 22 février 2021,

à l'âge de 77 ans.

En raison du contexte sanitaire actuel, ses obsèques civiles auront lieu dans l'intimité familiale.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Bernadette

décédée en août 2019.