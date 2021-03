REGIONALES - Julien Odoul (Rassemblement National) salue un sondage qui le place en tête en Bourgogne-Franche Comté

pointant "le vote qui irait se perdre sur Gilles Platret....". Les élections régionales en Bourgogne-Franche Comté sont bel et bien lancées.

Élections régionales en Bourgogne Franche-Comté : le RN fait la course en tête !

Dans un sondage commandé par l’équipe de la candidate sortante paru le 27 février 2021, le Rassemblement National s’est vu confirmé son implantation régionale et la confiance des habitants avec près de 27% d’intentions de vote au premier tour.

Cette photographie du scrutin met en lumière une évidence : la seule liste capable de battre la candidate socialiste est celle du RN. En effet, la liste LR qui atteindrait seulement 17% au 1er tour et arriverait en 4e position, est hors-jeu pour empêcher la gauche de se maintenir aux manettes de la Région. Par conséquent, tout vote qui irait se perdre sur Gilles Platret serait de facto un vote en faveur de Marie-Guite Dufay.

Alors que la gauche régionale est obnubilée par ses tractations politiciennes d’un autre temps, réfléchissant à des barrages improbables et à une « fusion technique » des listes allant de l’extrême gauche à la droite, le Rassemblement National incarne et propose aux Bourguignons et aux Francs-Comtois une autre voie et un véritable changement.

Conscient de la responsabilité qui est la sienne, Julien Odoul appelle au grand rassemblement de tous les citoyens, d’où qu’ils viennent, pour construire ensemble la Bourgogne Franche-Comté de demain et assurer l’avenir de nos enfants.

Julien ODOUL

Président du groupe Rassemblement National