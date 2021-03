Assises de Saône-et-Loire : C'est parti pour le procès du meurtre dont sont accusés de présumés gens du voyage

Il n’était pas loin de minuit, le 29 août 2015, quand Charles S. a déposé anonymement le corps de son frère Alain, aux urgences de l'Hôpital de Montceau. C’était un soir de pleine lune. Alain était grièvement blessé par balles, il est mort vers 2 heures du matin.

La présidente invite les accusés à donner leurs positions : “J’ai pas tiré”, dit Louis M., “Moi non plus”, murmure Auguste M., sur le polo et le jean duquel on a retrouvé des résidus de tir.

Il semble établi qu’à l’origine des tensions entre ces deux familles (dont les arbres généalogiques sont liés), il y a “une dette d’argent”, mais pas n’importe quelle sorte de dette...