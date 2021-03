Le Département de Saône et Loire engagé sur tous les fronts pour lutter contre la pauvreté

Maurice Tubul, haut commissaire à la lutte contre la pauvreté, et Claude Cannet, vice-présidente du Conseil départemental en charge des affaires sociales, du 5e risque, des seniors et des personnes handicapées, ont présenté en préfecture, ce mercredi, le bilan et les perspectives de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté en Bourgogne - Franche-Comté (BFC).