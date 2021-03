+866% pour la résine de cannabis, +46% pour l'héroïne, +397% pour les drogues de synthèse... des saisies records en 2020 pour les douanes de Dijon

Bilan annuel 2020 des saisies de stupéfiants par les services de la direction régionale des douanes de Dijon



Le 29 janvier dernier, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics annonçaient des saisies douanières de stupéfiants en hausse pour l’année 2020, et ce malgré le contexte épidémique .



À l’image de cette tendance nationale, les services de la direction régionale des douanes de Dijon ont réalisé des saisies de stupéfiants records pour 2020 avec :

- 2,616 tonnes de cannabis (0,963 T en 2019, soit + 225 %) dont 1,526 tonne d’herbe (+ 79 %) et 1,09 tonne de résine (+ 866 %) ;

- 26 kg de cocaïne (52 kg en 2019 soit – 50 %) ;

- 9,75 kg d’héroïne (21 g en 2019 soit + 46 319 %),

- 15,26 kg de drogues de synthèse (3,85 kg en 2019, soit + 397 %). Ces excellents résultats sont portés notamment par une saisie record réalisée par la brigade des douanes de Dijon le 18 novembre 2020.



Plus globalement, ils témoignent d’une implication sans faille des services douaniers de la direction régionale des douanes de Dijon dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les réseaux criminels qui l’organisent.