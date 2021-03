HOPITAL DE CHALON - La prise de rdv de radiographies et mammographies est possible via internet désormais

La prise de RDV en ligne pour certaines radiographies standards et les mammographies de dépistage est désormais disponible sur www.ch-chalon71.fr au Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur Saône. Après la création d’un compte personnel, le patient pourra choisir l’horaire et le jour qui lui conviennent le mieux. La ligne directe du secrétariat d’imagerie : 03 85 91 01 22 sera toujours opérationnelle pour les examens non mentionnés sur le site internet, ainsi que pour les personnes ne disposant pas d’internet.