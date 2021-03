PARIS-NICE - Pas la peine de vous ruer sur le parcours... l'épreuve est à huis clos à Chalon sur Saône !

Il est interdit de s'approcher de la zone départ ce mercredi matin !

Compte tenu du contexte covid, la fête du vélo n'en sera pas forcément une ! Les coureurs s'élanceront symboliquement du Port Villiers vers 11h mais les regroupements des spectateurs sont interdits. Pas moyen non plus d'accéder de près aux coureurs avant le lancement de la course pusique c'est un vrai huis clos qui entoure la course. Vous pourrez toujours emprunter les quais de Saône en direction de Saint-Rémy et apercevoir les coureurs mais là encore, il est bon ton de rappeler que les rassemblements de plus de six personnes sont toujours interdits.

Côté circulation, les quais sont interdits à la circulation jusqu'à vers 15h. Les ponts Saint Laurent et Jean Richard sont à éviter. Prévoyez vos itinéraires en conséquence ce mercredi matin ! Ca risque de coincer un peu !