La 4ème étape de la course cycliste Paris-Nice Chalon- Chiroubles s’est élancée de Chalon ce mercredi avec un départ réel au lieudit les Faugourets.

Pour l’étape Chalon sur Saône / Chiroubles, au lieudit les Faugourets (point du départ réel) de la commune de Saint Rémy, les 157 coureurs se réservaient encore pour les différents cols à franchir.

Une course cycliste de cette importance mobilise beaucoup de moyens et de personnes. Ce n’est pas moins de 36 agents des services de la ville de Chalon et du Grand Chalon sans compter ceux de Saint Rémy qui étaient employés comme signaleurs aux divers croisements et sorties de maisons sur le parcours.

Sylvie et Nathalie employées de la ville de Chalon se sont portées volontaires pour être sur le terrain au lieudit les Faugourets, point de départ lancé de la course, ainsi que Sylvie des services du Grand Chalon.

L’Association Départementale d’Assistance aux Transmissions (ADAT 71) avait un rôle prépondérant pour cet évènement à l’image de Reynald posté au point de départ lancé pour signaler le passage des coureurs au QG de la course situé au port Villiers. 8 opérateurs de l’ADAT 71 étaient présents ce mercredi matin pour surveiller et signaler tous dangers ou risques le long du parcours.

Il était 11h24 quand le peloton est arrivé au point de départ lancé, précédé par quelques voitures de la course et les motards de la brigade de gendarmerie spécialement affectés à la sécurité du Paris Nice. Jusqu’au point prévu reconnaissable par les fanions disposés de chaque côté de la route, les cyclistes, restés groupés pour une période d’échauffement, allaient pouvoir libérer leurs muscles et partir à la conquête du podium à l’arrivée à Chiroubles. Une étape de 187.5 Kms avec 7 côtes à gravir dont le col des chèvres (423 m d’altitude) et surtout l’arrivée à Chiroubles culminant à 700 m d’altitude et ses 7.3kms à 6%.

En queue du groupe, le peloton commençait déjà à s’étirer juste devant le cortège des voitures suiveuses de chaque équipe, AG2R Citroën Team, Cofidis, Groupama-FDJ, Team BikeExchange, Bahrain Victorious, pour n’en citer que quelques-unes. Comme d’habitude les véhicules sanitaire, de dépannage, le traditionnel véhicule balai et celui de la gendarmerie fermaient la course.

Info de dernière minute : avec 12" d'avance sur ses premiers poursuivants, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), un des favoris, remporte en solitaire l'étape et s'empare du maillot jaune de leader. 4 Français terminent l’étape dans les 10 premiers : Guillaume Martin, David Gaudu, Quentin Pacher et Pierre Latour.

C.Cléaux