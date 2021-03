Chalon-sur-Saône : Céline Boyer, nouvelle gérante du magasin de prêt-à-porter féminin ‘Street One’.

Le clin d’œil info-chalon.com

La jolie boutique de mode « Street One » qui est située 24 Rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, habille la femme d’aujourd’hui. Depuis le 1er mars, dans ce magasin de mode au féminin par excellence, Céline Boyer, la nouvelle gérante, propose à sa clientèle une sélection de vêtements pour femmes ainsi que de nombreux accessoires : sacs, pochettes, foulards, ceintures…

Attentionnée et à l’écoute, elle saura vous conseiller sur le meilleur choix possible. Poussez les portes de ce magasin, l’accueil y est chaleureux et vous découvrirez la collection de la franchise « Street One » et de nouveaux articles chaque semaine!

Ce magasin est ouvert du lundi de 14 heures à 17 heures 30 et du mardi au samedi de 10 Heures 00 à 12 heures 45 et de 13 heures 45 à 17 heures 45. Fermé dimanche.

Renseignements : Tél au 03 85 48 62 36.

J.P.B